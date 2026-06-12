◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第2日（2026年6月12日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）1打差の2位から出たツアー4勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が65で回り、通算15アンダーで単独首位に立った。初日単独トップの金瑞娥（14＝韓国）は69で回り12アンダーとし、3打差の2位で決勝ラウンドに進んだ。64をマークした荒木優奈（20＝Sky）、65の山路晶（27＝森六グループ）、66の穴井詩（38＝