日本サッカー協会は、日本代表のキャプテン・遠藤航選手が左足のけがのために離脱を発表、当日に遠藤選手はSNSで代表引退を発表した。新キャプテンには板倉滉選手が就任。日本代表は「FIFAワールドカップ2026」で初優勝を目指す中、日本時間15日には初戦のオランダ戦を迎える予定だ。各選手のコメントは以下の通り。【映像】長友佑都選手「みんな切り替えて練習を100％できた」長友佑都選手ショックが大きかったですね。もう残