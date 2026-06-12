愛川町役場（資料写真）議員の辞職に伴う愛川町議補選（欠員１）は１４日、投開票される。立候補しているのは届け出順にいずれも無所属の新人で、部品製造会社社員の太田正信氏（４２）、電気工事会社社長の岩澤晃市氏（５４）の２人。期日前投票は１３日まで、役場２階大会議室で午前８時半〜午後８時、半原公民館と中津公民館で午前９時〜午後８時に受け付ける。８日現在の有権者数は３万１２３０人（男１万６２３４人、女