Aぇ！groupが12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。人気漫画の実写映画第2弾。クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家の6人兄弟を演じた。映画の情報解禁から約1年。初日を迎えた末澤誠也（31）は「ようやくこの日が来てうれしく思います」と感慨に浸った。2