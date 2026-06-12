6月12日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、朝日新聞の「個人情報保護法改正案、参院審議へＡＩ開発に特例、病歴など提供に同意不要」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 個人情報保護法改正案の国会審議に、いつになく注目が集まっている。火種となっているのは、ＡＩ（人工知能）開発やビッグデータ活用を進めるため、本人の同意なく個人データを企業に提供できるようにする特例