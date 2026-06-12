お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月12日の放送は、お笑いコンビ、ザ・ギースの高佐一慈氏と尾関高文氏をゲストに迎え、金曜パートナーのはるな愛とともに話を聞いた。 高佐「大竹さん、このあいだ尾関主演の舞台が。ついに、20数年、芸能界で生きてきて初めてオファ