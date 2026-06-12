6月12日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、安倍元首相銃撃事件の動機の真相が綴られた最新刊「アンビバレント 山上徹也が私だけに明かした謎の核心」について、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。 長野智