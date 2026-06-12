【その他の画像・動画等を元記事で観る】音楽レーベル・Lantisより、2026年3月18日に「スターチス」でデビューしたガールズデュオユニット「FloweRiЯy（読み：フラワリリー）」が、9月23日に1st Album『FloweRiЯy（読み：フラワリリー）』をリリースすることが決定した。「FloweRiЯy」は、“花のような”という意味を持つ「Flowery」と“物語” としての「Story」を組み合わせたユニット名となっており、冠する名の通り、花にな