【モデルプレス＝2026/06/12】女優の山下美月の27歳の誕生日を記念したバースデーイベントが8月29日に東京・ニッショーホールにて開催されることが決定した。【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「骨格から綺麗」肩出しドレス姿◆山下美月、バースデーイベント初開催山下がバースデーイベントを開催するのはこれが初となる。6月12日18時より、メッセージ購読者向けに先行販売（抽選）が開始。7月3日18時からは一般発売も予定されて