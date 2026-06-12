FUJIBASEが、6月19 日（金）リリースのEP『ム』のジャケットを公開。さらに、6月27日（土）にGRIT at Shibuyaにて開催される「81 Beginnings GIG Vol.2」への出演を発表した。FUJIBASE初となるEP『ム』は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲を収録。公開