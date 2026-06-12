約7年ぶりに開催される「SOUL CAMP」の第3弾ラインナップとしてDJ KOCO aka SHIMOKITAと、DJ YANATAKE / MC YOU-KIDの出演が決定。これで「SOUL CAMP 2026」のオールラインナップが出揃った形となる。Lauryn Hill、Common、Jill Scott、Nelly、DJ Premier、DJ Jazzy Jeff、Erykah Badu、De La Soul、Bobby Brown、Babyfaceなど、錚々たるアーティストたちがパフォーマンスを魅せてきた「SOUL CAMP」。7年ぶりの開催となる「SOUL CA