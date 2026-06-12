いよいよ日本公開がスタートしたマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。ジャクソン5としてキャリアを出発させた彼がボーイズグループという文化に与えた絶大な影響を、音楽ジャーナリスト／ラジオパーソナリティー／選曲家の高橋芳朗が解説する。「集団」と「個」──ボーイズグループの文法ステージの上で、いくつもの身体が一斉に同じ角度へ首を振る。その寸分の狂いもない隊列の中から、しかし顔も物語も違うス