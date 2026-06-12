これが買えない！ 前走上がり３ハロン１・２位 開幕週の馬場を考えれば、速い上がりの脚が武器になりそうだが、前走上がり３ハロン１・２位の馬は［0・1・0・15］。 唯一の２着は19年で、この年は薬物騒動で多数の除外馬が出た異例の年だった。 前走京都芝1400・1600Ｍ組 前走コース別で見ると、中央場所の中で京都は［0・3・1・21］と唯一勝ち星がなく、さらに芝1400・1600Ｍ組は［0・0・0・10］と全滅。 マイ