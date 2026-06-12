岡山市の新アリーナ完成イメージ 岡山市は12日、市が進める新アリーナ整備事業について、2026年5月末時点で企業からの寄付の内諾件数が129件、総額29億2690万円にのぼることを市議会に報告しました。 2026年3月末時点と比べて、内諾した企業数は5社、金額は1300万円増加しました。 岡山市は、新アリーナ整備の総事業費を約280億円と見込んでいて、このうち50億円を企業からの寄付でまかなう方