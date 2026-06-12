オリヴィア・ロドリゴ（Olivia Rodrigo）が最新アルバム『you seem pretty sad for a girl so in love』（邦題：恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね）をリリースした。スーパースターとなった彼女の3作目には、これまで以上に鋭いストーリーテリング、さらに生々しい感情表現、そしてロバート・スミスが息づいている。 プルーストは恋愛を「相互的な苦痛」と呼び、ブコウスキーはそれを「燃える草よりも奇妙