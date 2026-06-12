女優で、バラエティー番組などで親しまれたの中村玉緒（本名奥村玉緒=おくむら・たまお）さんが6月9日、肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が12日、発表した。【もっと読む】五月みどりと中村玉緒が共に施設に入居…“同い年の女優”それぞれの晩年1939年、京都府生まれ。歌舞伎界の名門「成駒屋」出身で、父は二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という芸能一家に育ち、映画では「銭形平次捕物控」シリーズ「赤堂鈴