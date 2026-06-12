【ネオ・この有名人の意外な学歴】#8生田斗真の活躍を見て育った弟・竜聖は川崎の公立中学から中大法→フジテレビへ「CM業界において田中みな実（39）は特別な存在」と話すのは大手広告代理店の営業担当。「特定のターゲットには飛び抜けた威力を発揮する」というのだ。美を追求する30代女性からの支持が高い田中だが、それ以上に強みをみせるのが20〜30代の男性サラリーマンに対して。この層の需要を掘り起こそうとする時に真っ先