ドイツ経済省月報 独経済の回復は、小幅の進展に留まる見通し、中東紛争やエネルギー・商品価格の動向次第で 第2四半期いは経済の勢いが顕著に鈍化した可能性が高い 今後数カ月は工業生産の伸びも小幅にとどまることが見込まれる エネルギー価格上昇による、夏季でさえ労働需要好転は見通せず