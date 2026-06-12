ムーラン仏中銀総裁 エネルギーショックが持続的なものになるのは明らかだ 原油価格の急騰が他の価格へとシフトし始めている 賃金を介した二次的波及効果はまだ確認されていない インフレ圧力を深刻に受け止めている ECBはインフレ率を2％に戻すことを決意している 今週の利上げは二次的波及効果を抑え込むことを目的としている ECBは特定の金利経路を事前にコミットすることはない （SNS投稿でコメント）