コッハー・オーストリア中銀総裁 利上げはインフレとインフレ期待の安定化を助けることが目的 エネルギーコストの上昇が消費者の購買力を弱め、投資を手控えさせ、インフレの二次的波及効果のリスクを高めていると警告 インフレが2022ー2023年に見られたような極端な水準にまで戻ることは予想されていない