◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル予選第２組が行われ、帝京大の楠岡由浩（４年）が１３分２６秒９２で１位通過した。１万メートル前日本記録保持者の塩尻和也（富士通）、早大エースの鈴木琉胤（るい、２年）、国学院大ＯＢで今年１月の第１０２回箱根駅伝１区区間新記録の青木瑠郁（住友電工）、早大ルーキーの増子陽太、東海大ＯＢの西川雄一朗（住友電工）が予選通過した