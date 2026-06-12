ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが、１２日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。ＴＡＫＡＨＩＲＯはインスタグラムに「秋田ディナーショー」と書き始め、先月３１日に行われたディナーショーの衣装などをアップ。続けて「久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とつづり、黒のジャージーを着て帽子とフードをかぶったオフショットを投稿した。こ