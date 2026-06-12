◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）西武・山村崇嘉内野手が１２日、１軍に合流した。今季は１軍で１６試合に出場し、打率２割０分５厘、１本塁打、５打点の成績。ファームでは「フォーム改善もそうだけど、少しやせて体のキレは前より出てきた」と己を見つめ直し、「不安はない」と万全の状態で挑む。