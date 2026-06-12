ヤクルト・山野太一投手が１２日、８勝目を懸けて臨む１３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向けての意気込みを語った。山口生まれの左腕は地元の少年チームや高川学園時代の友人、家族らの応援が来場する予定。「勝つ試合を見せたいですし、そのなかで自分が試合をつくっていいピッチングを見せられたらなと思います」と気合をみなぎらせた。相手は交流戦Ｖに向けて好調のタカ打線。「まずは気持ちで負けないように。す