■これまでのあらすじ出産後、妻はしばらく実家に里帰りしていた。妻を心配する両親は夫を呼びつけ、夫から義父に注意してもらうことに。しかし妻が家に戻れば、すぐにまた義父のアポなし訪問が始まって…。ついに妻は「帰ってよ！」と義父に怒りをぶつけてしまう。ついに我慢の限界が来て義父を追い返してしまった私。夫にもはっきり言おうと、夜夫婦で話し合いをしました。今日あったこと、これまでの我慢を改めて夫に伝えたので