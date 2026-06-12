コメの値段が引き続き下がっています。5キロあたりの平均価格は3週連続で値下がりし、3644円となりました。農林水産省によりますと、今月1日から7日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より29円安い3644円となりました。3週連続の下落で、最高値を付けた去年12月末の調査より700円以上安い水準です。民間企業が抱える在庫の量が249万トンと、過去10年ほどで最大の水準となっているなか、値段を下