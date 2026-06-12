お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が10日放送のHBC北海道放送「ジンギス談」（水曜後11・56）に出演。あの先輩芸人を“完全論破”した過去を明かす場面があった。お笑いタレント・中山功太の話題になると、吉田は「ちょっと前にケンカしたことがありまして」とあるエピソードを語り始める。「先日行われた『R-1』の予選に功太さんが出られていたんですけど、2回戦で落ちちゃったんです。それで皆で集まって慰め