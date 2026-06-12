時代の変化に合わせて「生保レディー」という呼び方を新しく変えようという動きです。生命保険協会がきょう発表した保険を販売する職員の新しい呼び方は、「生保ナビゲーター ソナエルジュ」です。未来へ「備える」という言葉と、顧客の様々な相談や要望に応える「コンシェルジュ」を組み合わせたもので、9000を超える応募から選ばれました。職場や家庭を訪れて保険商品を販売する職員はこれまで女性が多く、「生保レディー」