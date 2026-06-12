ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走in唐津」は4日目を終えた。仕上がりは順調だ。前検日に吉村誠（36＝静岡）は「チルト0の方が、マイナスより足は良さそう。チルトは0で乗り心地を良くしたい」と言っていた。初日から有言実行で好足になっていたが、4日目を終え「全部の足が◎。自信を持ってレースに行けます」と万全の仕上がりになる。気象条件が変わってもゾーンはつかんでおり、対応も可能だ。準優勝戦