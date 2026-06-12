カーリングの日本選手権第6日は12日、横浜BUNTAIで2次リーグが行われ、女子で2連覇を目指すミラノ・コルティナ冬季五輪代表のフォルティウスはグランディールに9―5で勝って2勝3敗の3位となり、上位4チームで争う13日からの決勝トーナメントに進出した。北海道銀行はSC軽井沢クに5―4で競り勝って5戦全勝で1位通過。SC軽井沢は4勝1敗の2位、中部電力は4位で2次リーグを突破した。男子はSC軽井沢ク・ジュニア、ロコ・ソラーレ