国家非常事態にする目的で北朝鮮に軍のドローンを飛ばし、南北間の緊張を高めたとして、韓国の尹錫悦前大統領に懲役30年の判決が言い渡されました。韓国の尹錫悦前大統領はおととし10月ごろ、北朝鮮に向けドローンを飛ばすよう軍に指示を出して武力衝突を招く危険を増大させたとして、一般利敵罪などの罪に問われています。特別検察官は、尹前大統領が非常戒厳を宣言する条件である「国家非常事態」にするためドローンを飛ばしたと