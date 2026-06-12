CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年6月11日、文昌宇宙発射場から「長征5号」ロケットを打ち上げ、通信技術試験衛星25号を所定の軌道へ投入することに成功したと発表しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征5号（TJSW-25）・ロケット：長征5号（Long March 5）・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月11日 16時30分・発射場：文昌宇宙発射場（中国）・ペイロード：通信技術試験衛星25号今回打ち上げ