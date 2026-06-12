素敵な旦那さんだからこそ、浮気なんてあるはずないと思ってました。でも現実は時に、予想を裏切ってくるんですよね…。この情報をどう処理したらいいのか、私も智子さんと同じくらい困ってしまうのです。>>【まんが】ママ友がいてよかった(ウーマンエキサイト編集部)