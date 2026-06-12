◇交流戦西武―巨人（2026年6月12日ベルーナD）K-1元3階級世界王者の武尊（34）が12日、ベルーナドームでの西武―巨人戦の始球式を務めた。チャンピオンベルトを肩にかけ、背番号01の西武のユニホームに下半身はボクシングパンツの現役時代さながらのたくましい姿で登場した。4月29日に行われた格闘技イベント「ONE」での引退試合を圧巻の5RTKO勝ちで飾ったレジェンド。鍛え抜かれた肉体は健在で、ワンバウンドにはなっ