ミスタードーナツの公式Xは2026年6月11日、話題の期間限定ドーナツ「もっちゅりん」について、ミスドネットオーダーからの予約は7月12日受け取り分をもって終了することを発表しました。「すごいことになってるな」昨年初登場し、大きな話題となった「もっちゅりん」。弾力とやわらかさを食べた瞬間に堪能できる"もっちゅり食感"が特長のドーナツが、26年も期間限定で登場しています。SNSには長蛇の列に並び購入した人や販売終了の