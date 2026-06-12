市街地に現れるクマへの対応には、道路の封鎖や近隣住民への呼びかけなど、多くの課題が伴います。秋田放送は、これまで県内で実施された「緊急銃猟」に関する内部資料を取り寄せ、何が課題となっているのかを検証しました。全国で相次ぐクマの市街地での出没を受けて去年、制度化された緊急銃猟。県内ではこれまで7件実施されました。秋田放送は、この7件すべてについて情報公開請求を行い、現場で何が起きていたのか、そして課題