今年も後を絶たないクマの出没や人への被害をどう防ぐのか。官民問わず様々な対策が求められています。こうした中、クマの出没を、人工知能を使ったAIカメラで検知し、被害を防ごうというシステムの実証試験が藤里町で始まりました。実証試験が始まったのは、藤里町にあるワイン用のブドウ畑です。県立大学と、ワインを生産する化粧品メーカーなどが協力して、畑にクマを識別するAIカメラを設置し、監視します。カメラ