【第24話】 6月12日公開 第24話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月12日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第24話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第24話では、ミレニアムの少佐がインテグラルらに、自分たちは「目的がない」と語り、アーカードへ宣戦布告をする。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社