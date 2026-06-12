秋田市議会は12日、一般質問が始まりました。新たなスタジアムの整備に向けて沼谷市長は、企業版ふるさと納税の活用を検討するものの、まずはブラウブリッツ秋田が民間資金の確保に向けて「決意を持って取り組んでほしい」と述べました。秋田市八橋での建設を目指す新たなスタジアムをめぐっては、整備費の上限を142億円にすること、ブラウブリッツ秋田それに県と秋田市の地元負担分の割合を2対1対1とするほか、施設の「設計」にか