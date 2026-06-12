テレ朝動画・logirlで今年5月にスタートした番組『15VIBES〜ガチで武道館にいくまでの話〜』。6月12日（金）18時、衝撃の第7話が配信される。番組に登場する「@onefive」は、令和元年に結成された、Amuse×avex所属の“新種アイドルグループ”。KANO・SOYO・GUMI・MOMOの4人組で、2022〜2023年には4人揃ってドラマ・映画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』に出演し、どちらの主題歌も担当。2024年4月にはメジャー1stAL「Classy Cr