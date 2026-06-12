新宿高島屋の地下１階にある銘菓百選では、2026年6月13日と27日の2日間、仙台のパティスリー「メゾンシーラカンス」の「シーラカンス モナカ」が限定販売されます。極上の"甘じょっぱい"を都内で 仙台市にある人気のパティスリー「maison coelacanthe（メゾン シーラカンス）」の看板商品「シーラカンス モナカ」。SNSを中心に話題を集め、入手困難ともいわれています。サクッと軽やかな皮の中に、上品な甘みの十勝産小豆と芳醇な