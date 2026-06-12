気候変動が農業に影を落とす時代、コメの安定生産を守る画期的な発見が報告されました。農研機構と国際農林水産業研究センター（国際農研）が主導し、岡山県の吉備国際大学も参加する国際共同研究チームは2026年4月、イネの開花時刻を制御する新規遺伝子「Early Morning Flowering 3（EMF3）」を発見したと科学誌『Plant Biotechnology Journal』に発表しました。 【図解】イネの開花時刻を制御する遺伝子を発見高