6月10日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）の第1次強化合宿が公開され、今年9月の「第20回アジア競技大会」メンバー候補にも名を連ねている瀬川琉久が取材に応じた。 昨年1月にプロ入りした瀬川にとって、初めてフル参戦した今シーズンは、もがき苦しんだ1年だった。リーグ戦57試合の出場で、1試合平均11分32秒、4.2得点、1.2リバウンド、1.8アシストを記録したが、中盤戦以降