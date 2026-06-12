中国電力と四国電力は、夏の電気料金について、今年7月使用分から3か月間、一定額を値引きすると発表しました。 電気料金の値下げは国が物価高対策として実施するもので、きょう（12日）、各電力会社が認可を受けました。 それによりますと、一般家庭などで使われる低圧電力では、今年7月使用分と9月使用分が1kWhあたり3.5円の値下げ。8月使用分は4.5円の値下げとなります。 これにより、4人暮らしの家庭での電気代は、平均で月