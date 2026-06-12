香川県広域水道企業団は、女性のスカートの中をスマートフォンで動画撮影しようとした男性職員をきょう（12日）付で停職3か月の懲戒処分にしました。 【写真を見る】男性職員を停職3か月の懲戒処分性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕・略式命令香川県広域水道企業団 「深くお詫び申し上げます」停職3か月の懲戒処分を受けたのは、高松ブロック統括センターに所属する39歳の男性職員です。 企業団によります