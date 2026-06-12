１２日の日経平均株価は前日比１８０２円高の６万６０２０円と大幅続伸。一時６万７０００円台まで値を上げる場面があった。今週は前半に大きく値を下げ、後半に値を戻した。先週末５日に発表された米５月雇用統計が堅調な結果となり、米インフレ懸念が浮上。これを受け、日米ともに波乱展開となった。ただ、注目された１０日の米５月消費者物価指数（ＣＰＩ）は、食品・エネルギーを除くコア指数が市場予想を下回ったこと