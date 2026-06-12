東京 SGCホール有明にて7月4日に開催される音楽フェス『SOUL CAMP 2026』の、第3弾出演アーティストが発表となった。 （関連：Hi-STANDARD、the cabs、ELLEGARDEN、DOPING PANDA……再結成／再始動後、初の新曲に込められた特別な想い） 今回は、DJ KOCO aka SHIMOKITA、DJ YANATAKE、MC YOU-KIDの出演が発表。なお、今回の発表でオールラインナップが決定した。 約7年ぶりの開催となる本公演は、エリ