6月定例高松市議会が開会しました。 【写真を見る】6月定例高松市議会が開会一般会計で約6億円の補正予算案など22議案を審議会期は30日まで【香川】 きょう（12日）開会した高松市議会には、一般会計で約6億円の補正予算案など22の議案が一括で上程され、大西市長が提案理由を説明しました。 補正予算の主なものは、サンポート高松地区で進める「脱炭素先行地域づくり事業」に約2億9,000万円、市の災害対策アプリと県