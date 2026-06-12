（ワシントン中央社）訪米中の最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は11日、ワシントンで連邦議会議員やシンクタンクの学者と面会した。関係者によれば、交流では台湾の安全保障や武器調達、両岸（台湾と中国）関係に焦点が当てられ、議員や学者からは鄭氏の4月の訪中についても関心が寄せられた。鄭氏は1日から約2週間の日程で訪米している。11日にはワシントンで共和党のダン・サリバン上院議員やドン・ベーコ