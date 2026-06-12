電動デスク関連機器メーカーのPREDUCTS株式会社は、Elgatoと共同でコンセプトイベント「WORK FLOW」を6月14日（日）まで開催している。会場は東京都世田谷区のPREDUCTS FACTORY。入場無料。 PREDUCTSは、電動昇降デスクを中心としたオフィス向けデスクブランド。用途に応じてデスクシェルフやPCマウント、引き出し式トレイ、ケーブルホルダー、PCマウントなどを後付けで追加できるオプションを展開し